2019-12-24T13:14:11+03:00
Общество

Волшебные новогодние трамваи появятся на улицах Петербурга

С 25 декабря по центру города будут кататься красочные, украшенные гирляндами вагоны
Лилия КОЗЛОВА
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#ВолшебныйТрамвай: украшенные к Новому году трамваи выходят в рейс в Петербурге#ВолшебныйТрамвай: украшенные к Новому году трамваи выходят в рейс в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В преддверии Нового года на улицах Петербурга появятся Волшебные Трамваи, которые подарят праздничное настроение жителям и гостям города. Прокатиться в украшенных яркими гирляндами вагонах, которые отвезут пассажиров в сказку, можно будет с 25 декабря.

- #ВолшебныйТрамвай – так петербуржцы прозвали новогодние трамваи, которые по традиции украшают новогодней иллюминацией. Каждый год горожане делятся фотографиями в социальных сетях, встречая на линии празднично украшенные вагоны. А пассажиры неизменно улыбаются, заходя в салон яркого вагона, - рассказали в СПб ГУП «Горэлектротранс».

В этом году иллюминацию получили три вагона. Впервые к трамваям по прозвищу «Стиляги», модернизированным в ретростиле с отсылкой на ленинградский вагон ЛМ-57, присоединится современный вагон. Это низкопольный трамвай модели 71-623-02 производства УКВЗ.

Первый Волшебный вагончик отправится 25 декабря в 16:00 от трамвайного парка №7, проследует по проспекту Обуховской Обороны, повторяя маршрут №24 до станции метро «Площадь Александра Невского».

ИСТОЧНИК KP.RU

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