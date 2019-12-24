2019-12-24T13:54:35+03:00
Общество

Антимонопольщики нашли новогодний картель в Курортном районе на 65 миллионов рублей

Праздничным оформлением занимались несколько аффилированных фирм
Петр КИБЕР
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УФАС нашла картель, оформлявший Курортный район к Новому году.УФАС нашла картель, оформлявший Курортный район к Новому году.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Даже предстоящий праздник - не повод расслабиться для надзорных органов Петербурга. Они знают, что нечистый на руку дельцы попробуют навариться на чем угодно. Так, в Курортном районе был выявлен целый картель, который занимался украшением городов и поселков к Новому году.

- 20 декабря 2019 г. Санкт-Петербургское УФАС России вынесло решение о наличии картельного сговора между несколькими организациями и частными предпринимателями, которые в 2016-2018 гг. заключили картельное соглашение на оказание услуг по оформлению территорий и проведению праздничных мероприятий, - сообщает пресс-служба петербургского управления Федеральной антимонопольной службы.

В ходе расследования было установлено, что в торгах, где участвовали аффилированные стороны, снижение цены (а аукционы идут на понижение от максимальной стоимости контракта), было не более 2%, тогда как в прочих случаях - до 43%. Всего была проведена 41 закупка на сумму в 65 миллионов рублей.

Все ИП и фирмы при участии в торгах организации использовали один ip-адрес, вели общую документацию по торгам и прочее.

Нарушителям грозят крупные штрафы в несколько миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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