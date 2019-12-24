Спасенная из бетонной западни петербургская кошка отправится на ПМЖ в Финляндию

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-24T13:58:15+03:00

Беглянка пробралась через перекрытия в туалете и провалилась в подвал

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В Петербурге спасли черную кошку с белыми грудкой и лапками, которая оказалась в заложниках по собственной глупости в подвале одного их домов Красногвардейского района. Героями, вызволившими животное, как это уже стало принято в Северной столице, стали волонтеры организации «Кошкиспас». О прекрасном подвиге во вторник, 24 декабря, в сети рассказала в сети хозяйка кошечки.

- Благодарю ребят из «Кошкиспас» за помощь в спасении кошечки Уси на Гранитной улице. Она попала в подвал через перекрытия в туалете и сидела между двумя бетонными стенами, - рассказала петербурженка.

Спасатели прорубили дыру в бетоне со стороны подвала и смогли оперативно поймать беглянку, набросив на нее сетку.

Сейчас кошка уже пережила стресс после своих приключений и «пакует чемоданы». В католическое Рождество, 25 декабря, усатая красавица отправляется в Финляндию на постоянное место жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU