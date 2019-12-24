В Петербурге от гриппа привились 2 921 850 человек
Декабрь в Петербурге подходит к концу, а прививочная кампания от гриппа все продолжается. Пока не пришла эпидемия, горожане стремятся сделать укол, чтобы потом не слечь с тяжелой болезнью. Всего за осень-зиму привиться успели почти три миллиона человек.
- Продолжается иммунизация против гриппа, на 23.12.2019г. в городе привито против гриппа 2 921 850 человека, что составило 54,6% от численности населения Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
На данный момент в городе резкого роста заболеваний не выявлено, эпидемии гриппа нет. А чтобы не подхватить какой-нибудь респираторный вирус, специалисты дают петербуржцам несколько дельных советов:
- Поменьше бывать в местах скопления людей и в транспорте, а при нахождении там пользоваться медицинской маской.
- Избегать контактов с больными.
- Тщательно мыть руки и промывать нос по возвращении домой с улицы.
- Проветривать помещение.
- Есть побольше клюквы, лимона и продуктов с витамином С.
- В случае появления заболевших в рабочем коллективе срочно обратиться к врачу и принимать антивирусные препараты (по назначению).
- Вести активный и здоровый образ жизни, повышать иммунитет.
Все это должно помочь не «загреметь» на больничный и провести новогодние праздники в добром здравии.
ИСТОЧНИК KP.RU