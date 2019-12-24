2019-12-24T14:12:15+03:00
Общество

В Петербурге от гриппа привились 2 921 850 человек

Это больше 54% населения города
Петр КИБЕР
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Почти 55% населения Петербурга привились от гриппа.Почти 55% населения Петербурга привились от гриппа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Декабрь в Петербурге подходит к концу, а прививочная кампания от гриппа все продолжается. Пока не пришла эпидемия, горожане стремятся сделать укол, чтобы потом не слечь с тяжелой болезнью. Всего за осень-зиму привиться успели почти три миллиона человек.

- Продолжается иммунизация против гриппа, на 23.12.2019г. в городе привито против гриппа 2 921 850 человека, что составило 54,6% от численности населения Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На данный момент в городе резкого роста заболеваний не выявлено, эпидемии гриппа нет. А чтобы не подхватить какой-нибудь респираторный вирус, специалисты дают петербуржцам несколько дельных советов:

- Поменьше бывать в местах скопления людей и в транспорте, а при нахождении там пользоваться медицинской маской.

- Избегать контактов с больными.

- Тщательно мыть руки и промывать нос по возвращении домой с улицы.

- Проветривать помещение.

- Есть побольше клюквы, лимона и продуктов с витамином С.

- В случае появления заболевших в рабочем коллективе срочно обратиться к врачу и принимать антивирусные препараты (по назначению).

- Вести активный и здоровый образ жизни, повышать иммунитет.

Все это должно помочь не «загреметь» на больничный и провести новогодние праздники в добром здравии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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