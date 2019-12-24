2019-12-24T14:46:27+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбрать красную икру

Она должна быть красивой, не лопнутой и, желательно, с Камчатки
Петр КИБЕР
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Хорошая красная икра дешевой быть не может.Хорошая красная икра дешевой быть не может.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На дворе конец декабря, а значит без разговоров о новогодних торжествах нельзя обойтись никак. И не последнее место в них занимают рассуждения о праздничном столе. На нем у большинства наверняка появится оливье, мандарины, шампанское, а кому повезет, и красная икра. Как ее правильно выбрать и хранить - рассказали в петербургском управлении Роспотребнадзора.

- Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», скорее всего, такую икру уже размораживали, - сообщает пресс-служба ведомства.

Резкий запах икры выдает в ней испорченный продукт, а если она растворяется в горячей воде без остатка, то это - подделка.

Если цена подозрительно низкая, то это скорее всего имитация из водорослей или рыбного бульона. Впрочем, такой продукт вполне съедобен. Главное понимать, что покупаешь.

Также стоит смотреть на упаковку, если вы берете икру не на развес. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта (не расфасовки), слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены. При этом надпись должна быть «выбита» изнутри, вдавленная свидетельствует о подделке.

Сама банка не должна быть вздутой. Учитывая, что большинство красной икры идет с Дальнего Востока, то местом производства должны быть Камчатка или Сахалин. Впрочем, продукт из замороженного сырья могут фасовать где угодно.

А вот в составе точно не должно быть добавки Е239 (уротропин). Она запрещена с 2010 года как ядовитая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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