Малыш умер во время домашних родов в Петербурге
В Петербурге прошли крайне неудачные роды в домашних условиях. Вечером в понедельник, 23 декабря, у 28-летней женщины начались схватки. К ней приехала на помощь пенсионерка, работавшая акушером. Однако рождение малыша пошло не по плану, и он скончался во время процесса.
- Мертвый малыш родился около восьми часов вечера в понедельник, 23 декабря, в квартире дома 3, корпус 1, по улице Лидии Зверевой. Умерший ребенок был мужского пола, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Принимала роды 64-летняя пенсионерка, которая взяла с 28-летней женщины за свои услуги 80 тысяч рублей.
После трагических родов в домашних условиях, женщина была госпитализирована в Первый медицинский университет имени Павлова. Труп ребенка – в морг для установления причин смерти.
Известно, что семья, решившая провести роды в домашних условиях, благополучная. На данный момент проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU