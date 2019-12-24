Малыш умер во время домашних родов в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-24T14:36:18+03:00

Во время домашних родов в Петербурге умер малыш Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Петербурге прошли крайне неудачные роды в домашних условиях. Вечером в понедельник, 23 декабря, у 28-летней женщины начались схватки. К ней приехала на помощь пенсионерка, работавшая акушером. Однако рождение малыша пошло не по плану, и он скончался во время процесса.

- Мертвый малыш родился около восьми часов вечера в понедельник, 23 декабря, в квартире дома 3, корпус 1, по улице Лидии Зверевой. Умерший ребенок был мужского пола, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Принимала роды 64-летняя пенсионерка, которая взяла с 28-летней женщины за свои услуги 80 тысяч рублей.

После трагических родов в домашних условиях, женщина была госпитализирована в Первый медицинский университет имени Павлова. Труп ребенка – в морг для установления причин смерти.

Известно, что семья, решившая провести роды в домашних условиях, благополучная. На данный момент проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU