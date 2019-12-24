2019-12-24T14:36:18+03:00
Происшествия

Малыш умер во время домашних родов в Петербурге

Акушерка на пенсии не смогла никак помочь новорожденному
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Во время домашних родов в Петербурге умер малышВо время домашних родов в Петербурге умер малышФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге прошли крайне неудачные роды в домашних условиях. Вечером в понедельник, 23 декабря, у 28-летней женщины начались схватки. К ней приехала на помощь пенсионерка, работавшая акушером. Однако рождение малыша пошло не по плану, и он скончался во время процесса.

- Мертвый малыш родился около восьми часов вечера в понедельник, 23 декабря, в квартире дома 3, корпус 1, по улице Лидии Зверевой. Умерший ребенок был мужского пола, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Принимала роды 64-летняя пенсионерка, которая взяла с 28-летней женщины за свои услуги 80 тысяч рублей.

После трагических родов в домашних условиях, женщина была госпитализирована в Первый медицинский университет имени Павлова. Труп ребенка – в морг для установления причин смерти.

Известно, что семья, решившая провести роды в домашних условиях, благополучная. На данный момент проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клад Нарышкиных впервые показали Царском Селе
Курьера, который пытался изнасиловать заказчицу в Петербурге, задержали
В Петербурге снесли очередные ларьки с шавермой и сосисками в тесте
Зарплата медперсонала в школах и детских садах Ленобласти вырастет
В Ленобласти появится бесконтактная оплата проезда
За стрельбу из ракетницы на детской площадке петербуржец получил 10 месяцев колонии
Со 2 по 8 января из Петербурга в Великий Новгород будут ходить сдвоенные «Ласточки»
Малыш умер во время домашних родов в Петербурге
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбрать красную икру
В Петербурге от гриппа привились 2 921 850 человек
Спасенная из бетонной западни петербургская кошка отправится на ПМЖ в Финляндию
Антимонопольщики нашли новогодний картель в Курортном районе на 65 миллионов рублей
Новая прогулочная зона на набережной Карповки появится в 2020 году
Волшебные новогодние трамваи появятся на улицах Петербурга
Подозреваемого в жестком групповом изнасиловании петербурженки задержали
Житель Архангельска несколько дней держал взаперти и насиловал девушку, которая сошла с ума
Стало известно, куда петербуржцы поедут отмечать новогодние праздники
Смольный решил не проводить парад в честь снятия блокады Ленинграда
24 декабря в Петербурге потеплеет до +5 градусов
В честь 50-летия метро «Московская» выпустили юбилейный жетон
У пассажира Московского вокзала обнаружили корпуса гранат