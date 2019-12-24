В Ленобласти появится бесконтактная оплата проезда

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-24T16:15:32+03:00

Расплатиться можно будет с помощью смартфона, «умных» часов или банковской карты

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Ленинградская область шагает в ногу со временем и вводит бесконтактную оплату проезда. Во вторник, 24 декабря, стало известно, что в автобусах, курсирующих между Петербургом и Сосновым Бором, пассажиры смогут заплатить за билет с помощью смартфона, «умных» часов или банковской карты.

- Новые валидаторы появились в рамках проекта регионального управления по транспорту и компании «Питеравто». Они установлены в автобусах на маршрутах № 401, следующих от Соснового Бора до станции метро «Автово» и № 402 – до станции метро «Парнас». Для оплаты проезда пассажиру просто надо прислонить устройство или карту к специальному терминалу, - сообщили в администрации Ленобласти.

Также в автобусах действует и привычный петербуржцам единый электронный билет «Подорожник».

Каждый день между Сосновым Бором и Северной столицей ходят 22 новых автобуса большого класса на 45 посадочных мест. Салоны с мягкими креслами, ремнями безопасности, индивидуальными регулировками вентиляции и освещения для каждого пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU