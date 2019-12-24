2019-12-24T16:29:57+03:00
Общество

Зарплата медперсонала в школах и детских садах Ленобласти вырастет

Врачам в образовательных учреждениях будут доплачивать, чтобы избежать дефицита кадров
Лилия КОЗЛОВА
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Заработная плата медработников в образовательных учреждениях Ленобласти будет увеличенаЗаработная плата медработников в образовательных учреждениях Ленобласти будет увеличенаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области заработная плата врачей, фельдшеров и медицинских сестер, работающих в образовательных учреждениях, будет увеличена. Об этом заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко во время рабочей поездки во Всеволожском районе.

На сегодняшний день средняя зарплата медработника в детском саду25 тысяч рублей, в то время как по региону – 35 тысяч рублей. Также, если медсестра работает на участке в поликлинике, то ее доход может достигать 50 тысяч рублей.

- Разница в два раза – существенна, поэтому очень сложно найти медицинского работника в детсад и школу. Принято решение — будем доплачивать зарплату до среднего тем медицинским работникам, которые придут на работу в детский сад или школу, - сказал Дрозденко.

Также губернатор отметил, что для решения дефицита медицинских кадров в образовательных учреждениях область рассмотрит другие виды поддержки — подобные программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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