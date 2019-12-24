В Петербурге снесли очередные ларьки с шавермой и сосисками в тесте
Несколько ларьков с продуктами, выпечкой и шавермой пропали с улиц Санкт-Петербурга. Причиной тому стал рейд комитета по контролю за имуществом (ККИ), который прошел в разных районах Северной столицы.
- По адресу: Планерная улица, вблизи дома 73, корпус 5 был выявлен факт незаконного занятия земельного участка под размещение торгового павильона площадью 75 кв. метров, - сообщает пресс-служба ведомства.
Раньше здесь продуктами торговал индивидуальный предприниматель, с которым был договор. Но потом юридическое лицо прекратило существование. С ним силу потерял и договор. Но магазин не закрылся, а продолжал работать.
Нынешние торговцы добровольно съезжать не стали. Сделать это им помогли рабочие ККИ. Также они демонтировали несколько павильонов на Выборгском шоссе, Звездной улице и улице Черкасова.
Кроме административного штрафа, всем коммерсантам придется компенсировать и стоимость демонтажных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU