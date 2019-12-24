В Петербурге снесли очередные ларьки с шавермой и сосисками в тесте

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-24T16:42:44+03:00

В Петербурге снесли ларьки с шавермой и продуктовые павильоны. Фото: ККИ СПб

Рейд по городу провел Комитет по контролю за имуществом

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Несколько ларьков с продуктами, выпечкой и шавермой пропали с улиц Санкт-Петербурга. Причиной тому стал рейд комитета по контролю за имуществом (ККИ), который прошел в разных районах Северной столицы.

- По адресу: Планерная улица, вблизи дома 73, корпус 5 был выявлен факт незаконного занятия земельного участка под размещение торгового павильона площадью 75 кв. метров, - сообщает пресс-служба ведомства.

Раньше здесь продуктами торговал индивидуальный предприниматель, с которым был договор. Но потом юридическое лицо прекратило существование. С ним силу потерял и договор. Но магазин не закрылся, а продолжал работать.

Нынешние торговцы добровольно съезжать не стали. Сделать это им помогли рабочие ККИ. Также они демонтировали несколько павильонов на Выборгском шоссе, Звездной улице и улице Черкасова.

Кроме административного штрафа, всем коммерсантам придется компенсировать и стоимость демонтажных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU