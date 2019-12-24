2019-12-24T17:24:02+03:00
Происшествия

Курьера, который пытался изнасиловать заказчицу в Петербурге, задержали

Мужчина доставил еду девушки и решил воспользоваться ее телом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Полиция задержала курьера, который подозревается в попытке изнасилования заказчицыПолиция задержала курьера, который подозревается в попытке изнасилования заказчицыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полицейские Петербурга задержали доставщика еды, подозреваемого в попытке изнасилования девушки у нее дома в Купчино. Как стало известно во вторник, 14 декабря, 23-летний парень, гражданин Узбекистана, полностью изобличен в содеянном. Сейчас он находится под следствием.

- Подозреваемый не имеет регистрации в Петербурге и официально нигде не работает. Курьер получил заказ на доставку еды через специальное приложение и отправился его выполнять, - пишут «Невские новости».

Произошло все около 20:30 часов вечера в воскресенье, 22 декабря. Доставщик пришел к 20-летней студентке, проживающей в доме 32, корпус 1, по Малой Балканской и принес ей еду. Однако, когда девушка забрала заказ, курьер не удержался и решил удовлетворить свои сексуальные потребности. Он повалил петербурженку на пол в ее квартире, стянул с себя штаны и трусы и попытался изнасиловать несчастную.

Девушке удалось спастись. Она начала вырываться и громко кричать, прося кого-нибудь ей помочь. В итоге курьер испугался и сбежал. Но молодого человека быстро отыскали, так как все его данные были известны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Невском районе инспекторы ГИБДД 20 минут ловили пьяного 18-летнего угонщика
Наклейки с Лунтиком лидируют в списке контрафактных товаров в Петербурге за 2019 год
В Смольном разработали новые методы борьбы с коррупцией в Петербурге
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом начали строить в Приморском районе
Суд заключил под стражу охотника, ранившего охранника газопровода в колпинском лесу
Пациентов Детского научно-клинического центра инфекционных болезней поздравили с наступающим Новым годом
Петербургского бойца и ультранационалиста Вячеслава Дацика поймали на границе с Эстонией
Петербургский ученый рассказал о всплеске убийств среди интеллигенции в Новый год
Клад Нарышкиных впервые показали в Царском Селе
Курьера, который пытался изнасиловать заказчицу в Петербурге, задержали
В Петербурге снесли очередные ларьки с шавермой и сосисками в тесте
Зарплата медперсонала в школах и детских садах Ленобласти вырастет
В Ленобласти появится бесконтактная оплата проезда
За стрельбу из ракетницы на детской площадке петербуржец получил 10 месяцев колонии
Со 2 по 8 января из Петербурга в Великий Новгород будут ходить сдвоенные «Ласточки»
Малыш умер во время домашних родов в Петербурге
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбрать красную икру
В Петербурге от гриппа привились 2 921 850 человек
Спасенная из бетонной западни петербургская кошка отправится на ПМЖ в Финляндию
Антимонопольщики нашли новогодний картель в Курортном районе на 65 миллионов рублей
Новая прогулочная зона на набережной Карповки появится в 2020 году
Волшебные новогодние трамваи появятся на улицах Петербурга
Подозреваемого в жестком групповом изнасиловании петербурженки задержали
Житель Архангельска несколько дней держал взаперти и насиловал девушку, которая сошла с ума
Стало известно, куда петербуржцы поедут отмечать новогодние праздники
Смольный решил не проводить парад в честь снятия блокады Ленинграда
24 декабря в Петербурге потеплеет до +5 градусов
В честь 50-летия метро «Московская» выпустили юбилейный жетон
У пассажира Московского вокзала обнаружили корпуса гранат