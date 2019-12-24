Курьера, который пытался изнасиловать заказчицу в Петербурге, задержали

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-24T17:24:02+03:00

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Полицейские Петербурга задержали доставщика еды, подозреваемого в попытке изнасилования девушки у нее дома в Купчино. Как стало известно во вторник, 14 декабря, 23-летний парень, гражданин Узбекистана, полностью изобличен в содеянном. Сейчас он находится под следствием.

- Подозреваемый не имеет регистрации в Петербурге и официально нигде не работает. Курьер получил заказ на доставку еды через специальное приложение и отправился его выполнять, - пишут «Невские новости».

Произошло все около 20:30 часов вечера в воскресенье, 22 декабря. Доставщик пришел к 20-летней студентке, проживающей в доме 32, корпус 1, по Малой Балканской и принес ей еду. Однако, когда девушка забрала заказ, курьер не удержался и решил удовлетворить свои сексуальные потребности. Он повалил петербурженку на пол в ее квартире, стянул с себя штаны и трусы и попытался изнасиловать несчастную.

Девушке удалось спастись. Она начала вырываться и громко кричать, прося кого-нибудь ей помочь. В итоге курьер испугался и сбежал. Но молодого человека быстро отыскали, так как все его данные были известны.

ИСТОЧНИК KP.RU