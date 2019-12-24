2019-12-24T17:55:56+03:00
Общество

Клад Нарышкиных впервые показали в Царском Селе

Его нашли семь лет назад, но только сейчас представили на суд публики
Петр КИБЕР
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Клад Нарышкиных представили в Царском Селе.Клад Нарышкиных представили в Царском Селе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Уникальный клад из наследия дворянского рода Нарышкиных, найденный семь лет назад при разборе мусора в одном из старинных особняков, впервые представили широкой публике. Всего в экспозицию вошли более 700 предметов из серебра и золота конца XVIII – начала XX века.

- В музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка «Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных». Предметы представлены во Второй антикамере Екатерининского дворца, - сообщает пресс-служба царскосельского музея.

Надо сказать и об удивительной истории находки клада, ставшего крупнейшим в современной истории России. Залежи драгоценностей были обнаружены в 2012-м году в тайной комнате петербургского особняка Трубецких-Нарышкиных. На оформление документов и создание экспозиции ушло семь лет.

Находку из столового серебра и предметов быта оценили в 189 миллионов рублей. При этом все серебро находилось в идеальном состоянии. Его бывшие владельцы перед бегством за границу в 1917 году аккуратно завернули все в газету «Народная воля». В таком виде клад пролежал 95 лет и лишь случайно предстал миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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