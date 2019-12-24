Клад Нарышкиных впервые показали в Царском Селе
Уникальный клад из наследия дворянского рода Нарышкиных, найденный семь лет назад при разборе мусора в одном из старинных особняков, впервые представили широкой публике. Всего в экспозицию вошли более 700 предметов из серебра и золота конца XVIII – начала XX века.
- В музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка «Фамильное серебро дворянского рода. Клад из особняка Нарышкиных». Предметы представлены во Второй антикамере Екатерининского дворца, - сообщает пресс-служба царскосельского музея.
Надо сказать и об удивительной истории находки клада, ставшего крупнейшим в современной истории России. Залежи драгоценностей были обнаружены в 2012-м году в тайной комнате петербургского особняка Трубецких-Нарышкиных. На оформление документов и создание экспозиции ушло семь лет.
Находку из столового серебра и предметов быта оценили в 189 миллионов рублей. При этом все серебро находилось в идеальном состоянии. Его бывшие владельцы перед бегством за границу в 1917 году аккуратно завернули все в газету «Народная воля». В таком виде клад пролежал 95 лет и лишь случайно предстал миру.
ИСТОЧНИК KP.RU