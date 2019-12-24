Петербургский ученый рассказал о всплеске убийств среди интеллигенции в Новый год

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-24T18:15:29+03:00

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Новый год - не только радостный праздник, но еще и горячая пора для экстренных служб. В моменты безудержного веселья не все люди себя хорошо контролируют, а многие, выпив, становятся агрессивными. Отсюда скандалы, драки и убийства. Причины резкого всплеска преступности объяснил петербургский ученый-криминалист Владимир Кудрявцев.

- Многие преступления обладают сезонностью — но не убийства. Однако если мы посмотрим на годовой график, то мы увидим довольно любопытную картину. В новогодние праздники по всей стране резко возрастает количество убийств в интеллигентной среде, - приводит слова эксперта «Мойка 78».

Рост, по словам специалиста пятикратный - до 250 инцидентов в день по всей стране. Причиной становится то, что за праздничным столом в замкнутом пространстве собираются люди, выпивают, обсуждают различные темы и часто доходит до драк. А там и до поножовщины недалеко.

При этом маргинальных личностей рост убийств не касается, ведь они выпивают ежедневно и число преступлений в их среде линейно.

ИСТОЧНИК KP.RU