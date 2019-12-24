2019-12-24T19:00:22+03:00
Общество

Пациентов Детского научно-клинического центра инфекционных болезней поздравили с наступающим Новым годом

С визитом к малышам приехал глава петербургского ЗакСа
Петр КИБЕР
Поделиться:
Председатель петербургского ЗакСа поздравил с наступающим Новым годом пациентов детского инцекционного центра. Фото: ЗакС СПбПредседатель петербургского ЗакСа поздравил с наступающим Новым годом пациентов детского инцекционного центра. Фото: ЗакС СПб
Изменить размер текста:

Спикер парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров приехал в гости к пациентам Детского научно-клинического центра инфекционных болезней, чтобы осмотреть само медучреждение и поздравить малышей с наступающими праздниками.

- Мы сегодня посетили уникальное медицинское учреждение, в котором проводится лечение детей, пострадавших от серьезных инфекционных заболеваний. И то, что мы здесь увидели, можно назвать чудом. Я благодарен руководителю центра, академику Юрию Владимировичу Лобзину, всем сотрудникам института за то, что они делают, - заявил спикер ЗакСа.

Председателю парламента показали помещения реабилитационного отделения, в том числе палаты, реамбулатор, кабинеты механотерапии, гидробальнеотерапии, пелоидотерапии, физиотерапии и бассейн.

Но главным, конечно же, стало общение с юными пациентами клиники, которые получили подарки в преддверии Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Невском районе инспекторы ГИБДД 20 минут ловили пьяного 18-летнего угонщика
Наклейки с Лунтиком лидируют в списке контрафактных товаров в Петербурге за 2019 год
В Смольном разработали новые методы борьбы с коррупцией в Петербурге
Развязку ЗСД с Шуваловским проспектом начали строить в Приморском районе
Суд заключил под стражу охотника, ранившего охранника газопровода в колпинском лесу
Пациентов Детского научно-клинического центра инфекционных болезней поздравили с наступающим Новым годом
Петербургского бойца и ультранационалиста Вячеслава Дацика поймали на границе с Эстонией
Петербургский ученый рассказал о всплеске убийств среди интеллигенции в Новый год
Клад Нарышкиных впервые показали в Царском Селе
Курьера, который пытался изнасиловать заказчицу в Петербурге, задержали
В Петербурге снесли очередные ларьки с шавермой и сосисками в тесте
Зарплата медперсонала в школах и детских садах Ленобласти вырастет
В Ленобласти появится бесконтактная оплата проезда
За стрельбу из ракетницы на детской площадке петербуржец получил 10 месяцев колонии
Со 2 по 8 января из Петербурга в Великий Новгород будут ходить сдвоенные «Ласточки»
Малыш умер во время домашних родов в Петербурге
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно выбрать красную икру
В Петербурге от гриппа привились 2 921 850 человек
Спасенная из бетонной западни петербургская кошка отправится на ПМЖ в Финляндию
Антимонопольщики нашли новогодний картель в Курортном районе на 65 миллионов рублей
Новая прогулочная зона на набережной Карповки появится в 2020 году
Волшебные новогодние трамваи появятся на улицах Петербурга
Подозреваемого в жестком групповом изнасиловании петербурженки задержали
Житель Архангельска несколько дней держал взаперти и насиловал девушку, которая сошла с ума
Стало известно, куда петербуржцы поедут отмечать новогодние праздники
Смольный решил не проводить парад в честь снятия блокады Ленинграда
24 декабря в Петербурге потеплеет до +5 градусов
В честь 50-летия метро «Московская» выпустили юбилейный жетон
У пассажира Московского вокзала обнаружили корпуса гранат