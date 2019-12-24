Пациентов Детского научно-клинического центра инфекционных болезней поздравили с наступающим Новым годом

СЕГОДНЯ 19:00 2019-12-24T19:00:22+03:00

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Спикер парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров приехал в гости к пациентам Детского научно-клинического центра инфекционных болезней, чтобы осмотреть само медучреждение и поздравить малышей с наступающими праздниками.

- Мы сегодня посетили уникальное медицинское учреждение, в котором проводится лечение детей, пострадавших от серьезных инфекционных заболеваний. И то, что мы здесь увидели, можно назвать чудом. Я благодарен руководителю центра, академику Юрию Владимировичу Лобзину, всем сотрудникам института за то, что они делают, - заявил спикер ЗакСа.

Председателю парламента показали помещения реабилитационного отделения, в том числе палаты, реамбулатор, кабинеты механотерапии, гидробальнеотерапии, пелоидотерапии, физиотерапии и бассейн.

Но главным, конечно же, стало общение с юными пациентами клиники, которые получили подарки в преддверии Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU