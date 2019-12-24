2019-12-24T19:24:49+03:00
Происшествия

Суд заключил под стражу охотника, ранившего охранника газопровода в колпинском лесу

Андрей Богданов признал свою вину, на время следствия он просидит в СИЗО
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Колпинский горе-охотник, ранивший охранника газопровода, проведет Новый год в СИЗО. Фото: СОЦСЕТИКолпинский горе-охотник, ранивший охранника газопровода, проведет Новый год в СИЗО. Фото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге заключили под стражу охотника, ранившего охранника газопровода в колпинском лесу. Напомним, по версии следствия, Андрей Богданов выстрелил не менее пяти раз из неустановленного оружия по трем сотрудникам «Транснефти». Мужчины смогли отбиться, лишь открыв ответный огонь. В результате перестрелки одного охранника госпитализировали в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением грудной клетки и сломанными ребрами. Подозреваемого задержали по горячим следам. Следователи нашли у него дома склад оружия.

- Колпинский районный суд Петербурга избрал обвиняемому охотнику меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 февраля 2020 года. При этом Богданов свою вину признает, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Горе-охотник так и не объяснил причину своего поступка. Добавим, что в отношении него возбудили уголовное дело по статьям за покушение на преступление и убийство. О здоровье раненого охранника пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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