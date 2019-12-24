В Смольном разработали новые методы борьбы с коррупцией в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:46 2019-12-24T19:46:44+03:00

После указания Владимира Путина в городе проведут мониторинг, сбор и анализ информации о коррупционных правонарушениях

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24 декабря в Смольном обсудили методы борьбы с коррупцией в Петербурге. В частности, стало известно, что межведомственная рабочая группа по реализации национальных, федеральных и региональных проектов будет взаимодействовать с антикоррупционной комиссией. Об этом рассказал губернатор Северной столицы. В рабочую группу войдут как члены антикоррупционной комиссии, так и специалисты из федеральных структур.

- Более того, после соответствующего указания Владимира Путина в Петербурге займутся мониторингом, сбором и анализом сведений о различных правонарушениях, в том числе и коррупционного характера. В городе разработают комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение любого проявления коррупции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Особенно пристально пообещали следить за коррупцией в органах местного самоуправления, в сфере науки и высшей школы, а также при установлении тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU