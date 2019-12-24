Наклейки с Лунтиком лидируют в списке контрафактных товаров в Петербурге за 2019 год

СЕГОДНЯ 20:17 2019-12-24T20:17:59+03:00

Наклейки героев мультфильма про Лунтика и автозапчасти Volvo чаще всего подделывали в Петербурге в 2019 году. Фото: пресс-служба СЗТУ

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Санкт-Петербургская таможня подвела итоги своей работы за уходящий 2019 год, а заодно провела практический тренинг про то, как защитить интеллектуальные права. Контрафакта в Северной столице выявили достаточно – более 60 тысяч единиц товаров. Лидером подделок признали наклейки с участием Лунтика и других героев из известного мультфильма анимационной студии «Мельница».

- Таможенники изъяли 60 тысяч таких наклеек. А на втором месте контрафактов за год располагаются 48 единиц автомобильных запчастей. На них нанесли торговый знак, схожий с логотипом Volvo, - рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.

Добавим, что среди петербургских таможенников есть и братья наши меньшие, обладающие профессионализмом. Например, ранее «КП-Петербург» писала о том, как пес по кличке Грей остановил машину, в которой спрятали более четырех тысяч сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU