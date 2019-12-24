Наклейки с Лунтиком лидируют в списке контрафактных товаров в Петербурге за 2019 год
Санкт-Петербургская таможня подвела итоги своей работы за уходящий 2019 год, а заодно провела практический тренинг про то, как защитить интеллектуальные права. Контрафакта в Северной столице выявили достаточно – более 60 тысяч единиц товаров. Лидером подделок признали наклейки с участием Лунтика и других героев из известного мультфильма анимационной студии «Мельница».
- Таможенники изъяли 60 тысяч таких наклеек. А на втором месте контрафактов за год располагаются 48 единиц автомобильных запчастей. На них нанесли торговый знак, схожий с логотипом Volvo, - рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.
Добавим, что среди петербургских таможенников есть и братья наши меньшие, обладающие профессионализмом. Например, ранее «КП-Петербург» писала о том, как пес по кличке Грей остановил машину, в которой спрятали более четырех тысяч сигарет.
ИСТОЧНИК KP.RU