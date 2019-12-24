В Невском районе инспекторы ГИБДД 20 минут ловили пьяного 18-летнего угонщика

СЕГОДНЯ 20:39 2019-12-24T20:46:32+03:00

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24 декабря около семи часов утра инспекторы ГИБДД гонялись за пьяным водителем ВАЗа. Легковушка привлекла стражей порядка своей подозрительностью. Остановить ее сразу не вышло – водитель тут же рванул вперед и пропустил мимо ушей требования прижаться к обочине. Он разгонялся все быстрее, виляя от инспекторов от проспекта Елизарова до улицы Бабушкина, где его и схватили.

- Погоня заняла 20 минут. За рулем легкового автомобиля ВАЗ оказался 18-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он признался, что угнал легковушку, чтобы «просто покататься», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

18-летнему угонщику добавится головной боли помимо похмелья, ведь в отношении него составили сразу 13 протоколов о нарушениях ПДД. Парня доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства и принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU