В отсутствие снега в Петербурге слепили «капустовика»
Аномально теплый декабрь без снежных осадков не помешал петербуржцам слепить снеговика. Правда, собрали его из разных овощей – капусты, моркови и тыквы. Ему нарисовали приветливые глазки и нарядили в теплую шапку и шарф, иначе «простудится» от вездесущего дождя. В одну из рук «овощевику» дали котомку с тыквами. Возможно, чтобы к нему прилетали пернатые гости, желающие полакомиться.
«Капустовик» располагается возле одного из домов на проспекте Авиаконструкторов. Петербуржцы оценили креатив анонимного творца и принялись обсуждать экзотического снеговика в группе «Лахта Онлайн | Приморский район» во «Вконтакте».
- Русских никакой зимой не испугаешь. Это называется смекалка. Мои аплодисменты автору!
- Супер! Снеговик-капустовик!
- Эх, бедолага болел, наверное. Укутали всего.
Напомним, что причина столь теплой погоды – влияние особого циклона, надолго задержавшегося в Петербурге. Однако к концу недели в городе все же похолодает.
ИСТОЧНИК KP.RU