2019-12-24T22:46:37+03:00
Общество

В отсутствие снега в Петербурге слепили «капустовика»

Снеговик, сделанный из овощей, радует жителей Приморского района
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Снеговик-капустовик рассмешил жителей Приморского района. Фото: vk.com/lahta_spbСнеговик-капустовик рассмешил жителей Приморского района. Фото: vk.com/lahta_spb
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Аномально теплый декабрь без снежных осадков не помешал петербуржцам слепить снеговика. Правда, собрали его из разных овощей – капусты, моркови и тыквы. Ему нарисовали приветливые глазки и нарядили в теплую шапку и шарф, иначе «простудится» от вездесущего дождя. В одну из рук «овощевику» дали котомку с тыквами. Возможно, чтобы к нему прилетали пернатые гости, желающие полакомиться.

«Капустовик» располагается возле одного из домов на проспекте Авиаконструкторов. Петербуржцы оценили креатив анонимного творца и принялись обсуждать экзотического снеговика в группе «Лахта Онлайн | Приморский район» во «Вконтакте».

- Русских никакой зимой не испугаешь. Это называется смекалка. Мои аплодисменты автору!

- Супер! Снеговик-капустовик!

- Эх, бедолага болел, наверное. Укутали всего.

Напомним, что причина столь теплой погоды – влияние особого циклона, надолго задержавшегося в Петербурге. Однако к концу недели в городе все же похолодает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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