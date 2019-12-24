«Зенит» узнал даты и время начала своих игр в весенней части сезона РПЛ

24 Дек. 23:19 2019-12-24T23:19:50+03:00

Зенитовцы узнали даты и время начала своих матчей в весенней части РПЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Стали известны даты и время начала игр «Зенита» в весенней части сезона. Российская премьер-лига поделилась расписанием матчей с 20-го по 23-й туры в начале 2020 года. Сине-бело-голубые начинают без раскачки. Футболистов сразу ждет тяжелейший матч против «Локомотива» 29 февраля на «Газпром Арене» в 19:00. Чем не повод вернутся в сезон громко, показав, кто лидер в чемпионате.

- Наши остальные планы на 2020-й, которые пока известны – 9 марта играем дома против «Уфы». Начало матча в 19:00. 14-го числа остаемся в родных стенах и сражаемся против «Урала» в 16:30. А в 23-м туре, наконец, впервые в новом году отправимся в гости – 22 марта встретимся с ЦСКА на их поле. Начало игры в 16:30, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Добавим, что после 19 туров текущего розыгрыша РПЛ сине-бело-голубые лидируют с 45 очками. На такой дистанции «Зенит» ни разу не набирал больше очков с сезона 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU