На Московском вокзале Петербурга открылась рождественская ярмарка
На Московском вокзале Петербурга открыли рождественскую ярмарку. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Ярмарка начала работу еще в прошедшую субботу 21 декабря. Масштабы ее небольшие, но зато радуют глаз петербуржцев. Однако посетители вокзала шутили в соцсетях, что привокзальный Дед Мороз воодушевленно пел песню «А снег идет», когда в округе не было ни снежинки.
- Какая зима, такое и видео. Снег может и идет, но город встретил дождем, - снимает забавное выступление Деда Мороза и Снегурочки петербурженка Наталья в своем Instagram.
Рождественская ярмарка вместе с красивой елочкой располагается во дворе Московского вокзала между залами ожидания и кассовым залом № 2. Вход на нее, конечно, свободный. Ярмарка работает ежедневно с 13:30 до 22:30. Она закроется 12 января, что на день меньше, чем сроки работы главной рождественской ярмарки на Манежной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU