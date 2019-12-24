2019-12-24T23:54:34+03:00
Общество

На Московском вокзале Петербурга открылась рождественская ярмарка

Она расположена во дворе вокзала между залами ожидания и кассовым залом № 2 [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На ярмарке на Московском вокзале есть и своя новогодняя зеленая красавица. Фото: instagram.com/iakovleva4116На ярмарке на Московском вокзале есть и своя новогодняя зеленая красавица. Фото: instagram.com/iakovleva4116
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На Московском вокзале Петербурга открыли рождественскую ярмарку. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Ярмарка начала работу еще в прошедшую субботу 21 декабря. Масштабы ее небольшие, но зато радуют глаз петербуржцев. Однако посетители вокзала шутили в соцсетях, что привокзальный Дед Мороз воодушевленно пел песню «А снег идет», когда в округе не было ни снежинки.

- Какая зима, такое и видео. Снег может и идет, но город встретил дождем, - снимает забавное выступление Деда Мороза и Снегурочки петербурженка Наталья в своем Instagram.

Рождественская ярмарка вместе с красивой елочкой располагается во дворе Московского вокзала между залами ожидания и кассовым залом № 2. Вход на нее, конечно, свободный. Ярмарка работает ежедневно с 13:30 до 22:30. Она закроется 12 января, что на день меньше, чем сроки работы главной рождественской ярмарки на Манежной площади.

natali31185natali31185
Какая зима, такое и видео
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ИСТОЧНИК KP.RU

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