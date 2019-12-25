2019-12-25T00:21:48+03:00
Спорт

Стала известна десятка лучших спортсменов Петербурга в 2019 году

Все победители получили награды от правительства и почетный знак «Лучший в спорте Санкт-Петербурга»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Смольном назвали десятку лучших спортсменов Петербурга в 2019 году. Одним из них ожидаемо стала биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт.В Смольном назвали десятку лучших спортсменов Петербурга в 2019 году. Одним из них ожидаемо стала биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт.Фото: Дарья ИСАЕВА
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В Смольном назвали имена десяти лучших спортсменов Петербурга в 2019 году. Списки победителей обнародовала председатель комитета по физической культуре и спорту, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх. В десятке лучших выделяются гимнастка Дина Аверина, борец-вольница Наталья Воробьева, фигуристка Софья Самодурова и биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт.

- Также в список вошли гиревик Александра Васильева, шорт-трекистка Софья Просвирнова, пулевой стрелок Максим Степанов и дзюдоист Хусен Халмурзаев. Также в десятку вошли и представители адаптивного спорта – пловец Андрей Калина и легкоатлетка Анастасия Клечкина, - сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

Лауреаты получат награды от правительства города и почетные знаки «Лучший в спорте Санкт-Петербурга». Добавим, что в Смольном назвали и десятку лучших тренеров. В основном, это наставники победивших спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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