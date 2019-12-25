Жителю Ленобласти подарили бионические протезы спустя четверть века жизни без рук

СЕГОДНЯ 00:55 2019-12-25T00:55:21+03:00

Мужчина лишился обеих рук еще в начале 90-х годов во время работы в Заполярье [фото]

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В преддверии Нового года в Петербурге торжественно вручили дорогостоящие и высокотехнологические протезы жителю Ленобласти, который прожил без рук около четверти века. Причиной жестокой травмы были тяжелые условия работы мужчины в Заполярье в 90-х годах, детали которой не сообщаются. Сейчас же у него наконец-то появились бионические протезы. С помощью них мужчина вновь сможет выполнять любые повседневные действия обычного человека.

Протезом можно управлять с помощью специального приложения. Фото: r47fss.ru

- В данной модели протезов движение пальцев осуществляется от отдельных электродвигателей с общим управлением электронным процессором кисти. Получается, что каждый палец имеет собственный привод, что позволяет регулировать силу захвата и брать даже самые хрупкие предметы, не повреждая их, - рассказывают в пресс-службе Фонда социального страхования Ленобласти.

Любопытно, что у протеза есть специальное приложение, устанавливаемое на любой смартфон. Благодаря ему мужчина сможет менять как угодно жесты и движения своих искусственных чудо-конечностей.

ИСТОЧНИК KP.RU