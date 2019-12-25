2019-12-25T01:28:17+03:00
Происшествия

Под Петербургом грузовик насмерть задавил пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре»

Смертельное ДТП произошло на 53-километре автодороги «Кола»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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72-летняя пенсионерка погибла под колесами грузовика Scania. Фото: vk.com/dorinspb72-летняя пенсионерка погибла под колесами грузовика Scania. Фото: vk.com/dorinspb
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24 декабря около 20:15 грузовик насмерть сбил пенсионерку под Петербургом. Страшное ДТП произошло на 53-километре автодороги «Кола» в Кировском районе. По предварительным данным, водитель 1963 года рождения за рулем грузовой машины Scania двигался в сторону пешеходного перехода. В роковую минуту на «зебру» вышла пенсионерка. К сожалению, столкновения избежать не удалось.

- 72-летняя женщина переходила проезжую часть слева направо по ходу движения грузовика через нерегулируемый пешеходный переход. В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инспекторы ГИБДД проводят по факту смертельной аварии тщательную проверку и стараются выяснить все обстоятельства произошедшего. Судя по фотографиям с места происшествия, участок дороги практически не освещен, фонари есть лишь возле «зебры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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