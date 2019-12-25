На Воскресенской набережной «Нексия» разбилась всмятку после встречи со столбом

СЕГОДНЯ 01:59 2019-12-25T01:59:56+03:00

О травмах водителя иномарки ничего неизвестно, но его отвели в скорую помощь. Фото: vk.com/spb_today

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Ночью 25 декабря в центре Петербурга «Нексия» влетела в столб. Происшествие случилось возле дома №28 на Воскресенской набережной. От удара переднюю часть машины напрочь смяло. Никто, кроме водителя иномарки не пострадал. Мужчину, к слову, очевидцы посчитали пьяным.

- Водитель с признаками сильного алкогольного опьянения вылетел из под моста, сбил разделительный знак между полосами и ударился в столб. Жив, в скорую отвели его, - написал неравнодушный прохожий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

После столкновения, тротуар набережной заполонили осколки автомобиля. Массивный столб, похоже, даже не помялся – настолько оказался прочным. Водитель легковушки ждал врачей и переводил дух, сидя на дороге. Петербуржцы в комментариях к публикации об аварии предположили, что мужчина возвращался с новогоднего корпоратива. Другие не спешат обвинять водителя в опьянении и считают, что он еле двигался из-за последствий сильной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU