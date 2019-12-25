2019-12-25T08:10:01+03:00
Происшествия

Такси занесло на мокрой дороге и разбилось об ограждение возле «Лахта-центра»

Водитель и пассажир госпитализированы в больницу Петербурга в тяжелом состоянии
Лилия КОЗЛОВА
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Такси с пассажиркой попало в ДТП возле "Лахта-центр" в ПетербургеТакси с пассажиркой попало в ДТП возле "Лахта-центр" в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Мокрая от дождя дорога стала причиной серьезной аварии на севере Петербурга. Рано утром, около 5:20 часов, в среду, 25 декабря, такси с пассажиром занесло на скользкой трассе. Водитель пытался вкрутить руль, однако автомобиль вылетел с дороги и врезался на скорости в отбойник. Два человека серьезно пострадали.

- Такси «Фольксваген Поло» в 5:20 часов утра ехало по Лахтинскому проспекту от поселка Ольгино в сторону Петербурга. По неустановленным причинам, водитель не справился с управлением. Автомобиль в районе дома 2 съехал с дороги врезался в ограждение, - сообщили в управлении ГИБДД

Автомобиль разбился прямо напротив небоскреба «Лахта-центр». По словам свидетелей, удар оказался такой силы, что у машины слетел капот и частично вылетел движок.

В результате сильно пострадали 45-летний водитель и его 33-летняя пассажирка. Оба были доставлены в больницу города. Сотрудники дорожной инспекции проводят проверку для установки причин ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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