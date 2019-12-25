Двое мужчин пытаются заманить детей в машину в Сосновом Бору

25 Дек. 08:40 2019-12-25T08:40:15+03:00

В Сосновом Бору двое мужчин пытаются похищать детей, заманивая их в машину Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Школьникам предлагают конфетки, а потом хватают за руки и затаскивают в автомобиль

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Жители Соснового Бора в ленинградской области бью тревогу. В городе появились неизвестные мужчины, которые пытаются похищать детей. Об этом они рассказали в социальных сетях во вторник, 24 декабря. По описаниям – это двое взрослых на автомобиле темного цвета, пристающие к школьникам прямо на улице.

- Возле моей дочки остановилась черная машина на остановке. Мужик из авто предлагал ей конфетку, моя убежала. Номера замазаны, стекла темные, машина черная, минимум двое, - рассказала одна из жительниц Соснового Бора.

Другая женщина поведала похожую историю. Неизвестные мужчины пытались затащить ее ребенка за руку в автомобиль. Девочка начала кричать и звать на помощь. На это обратила внимание прохожая, которая помогла малышке вырваться.

Местные жители рассказали, что уже обратились по этому поводу в полицию. Начались расследование и проверка. По описанию, оба мужчины среднего роста, седоватые и с усами.

ИСТОЧНИК KP.RU