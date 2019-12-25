Двое мужчин пытаются заманить детей в машину в Сосновом Бору
Жители Соснового Бора в ленинградской области бью тревогу. В городе появились неизвестные мужчины, которые пытаются похищать детей. Об этом они рассказали в социальных сетях во вторник, 24 декабря. По описаниям – это двое взрослых на автомобиле темного цвета, пристающие к школьникам прямо на улице.
- Возле моей дочки остановилась черная машина на остановке. Мужик из авто предлагал ей конфетку, моя убежала. Номера замазаны, стекла темные, машина черная, минимум двое, - рассказала одна из жительниц Соснового Бора.
Другая женщина поведала похожую историю. Неизвестные мужчины пытались затащить ее ребенка за руку в автомобиль. Девочка начала кричать и звать на помощь. На это обратила внимание прохожая, которая помогла малышке вырваться.
Местные жители рассказали, что уже обратились по этому поводу в полицию. Начались расследование и проверка. По описанию, оба мужчины среднего роста, седоватые и с усами.
ИСТОЧНИК KP.RU