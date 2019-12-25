Петербург осветили около 450 светодиодных фонарей
Василеостровский район Петербурга стал светлее на 436 светодиодных светильников. Новые уличные фонари появились на территориях 4 и 10 кварталов, сделав улицы комфортнее и безопаснее как для пешеходов, так и автомобилей. Работы завершились к среде, 25 декабря.
- Количество фонарей, освещающих территорию улиц Мичманская, Кораблестроителей, Прибалтийской площади, Морской набережной за два месяца увеличилось в пять раз до 292 единиц, - сообщили в СПб ГБУ «Ленсвет».
При этом потребление электроэнергии увеличилось всего в 2,5 раза, так как светодиодные фонари помогают экономить и беречь ресурсы.
Также было подано напряжение на построенное уличное освещение на территории квартала между Гаванской улицей, Малым проспектом ВО, улицей Шевченко, Шкиперским потоком, где находятся 10 современных спортивных и детских площадок, которые долгое время были бещ освещения.
На сегодняшний день 90% всех внутриквартальных территорий Василеостровского района оборудованы установками наружного освещения. На 2020 год запланированы работы по реконструкции наружного освещения на Университетской набережной, улице Одоевского. Будет построено освещение в сквере на Новосмоленской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU