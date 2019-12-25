Во Всеволожске для строительства путепровода начали строить временную дорогу

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-25T10:23:04+03:00

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Железнодорожный переезд у станции Мельничный ручей во Всеволожске существует давным-давно и разделяет его на две части .Но если раньше это никому особо не мешало, то с развитием города вопрос встал остро. Чтобы автомобилисты не стояли по полчаса в ожидании, решено построить путепровод. А на время строительства сделать временную объездную дорогу.

- Строители развязки во Всеволожске обустраивают временную дорогу с железнодорожным переездом, по которой поедет транспорт на время возведения путепровода у станции Мельничный ручей, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Запустить дорогу должны до начала сооружения самого виадука. Сейчас рабочие уже вырыли котлован и сооружают подпорную стенку для подъезда к будущему путепроводу. Почти полностью переложены инженерные сети.

Напомним, что новая развязка длиной 1200 метров должна быть сдана в 2022 году. Она заменит загруженный автомобильный железнодорожный переезд, где из-за оживленного движения товарных и пассажирских поездов, в том числе «Ласточек», в пиковые моменты можно простоять до полутора часов.

ИСТОЧНИК KP.RU