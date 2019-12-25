Петербуржец вышел покурить в парадную и вернулся с ножевым ранением

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-25T10:26:12+03:00

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Полиция Петербурга разбирается в деталях конфликта, приведшему к поножовщине. Рано утром во вторник, 24 декабря, мужчина вышел из квартиры друга в доме на Морской набережной в парадную, чтобы покурить сигаретку с еще одним приятелем. Однако вернулся обратно уже без товарища и с кровоточащей раной.

- Около 5:30 утра во вторник в гости к 60-летнему петербуржцу в квартиру дома 9 по Морской набережной пришли два его знакомых, 51-летний и 47-летний мужчины без определенного места жительства. Оба в пьяные, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Через полчаса гости вышли покурить в парадную. Однако в квартиру вернулся только 51-летний товарищ с раной и сильным кровотечением. Пострадавшему вызвали скорую, которая увезла его в Мариинскую больницу. Там у него диагностировали множество колото-резанных ран груди и левого плеча.

Оказалось, что пьяные приятели повздорили, пока курили на лестничной клетке из-за чего и началась поножовщина. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU