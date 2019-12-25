В ТРК «Монпасье» на Планерной улице утром загорелось кафе
Сильное задымление произошло утром в торговом комплексе «Монпасье», что на углу Шуваловского проспекта и Планерной улицы в Приморском районе Петербурга. Около 10 часов утра 25 декабря сюда с воем примчались пожарные машины. Впрочем, все оказалось не так страшно.
- На первом этаже четырехэтажного здания в вентиляции кафе «Хорошее место» произошло возгорание на площади 1 м.кв., проверка вышележащих этажей, проветривание, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
В итоге с возгоранием и задымлением пожарные справились за несколько минут. Людей, которых перед этим выводили из ТРК, вернули назад. Учитывая ранний час, практически все они были сотрудниками торгового центра. Пострадавших при ЧП нет.
А местные жители, глядя снаружи на густой дым из трубы не преминули пошутить про то, что нового Папу Римского, похоже, еще не выбрали.
ИСТОЧНИК KP.RU