В ТРК «Монпасье» на Планерной улице утром загорелось кафе

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-25T11:08:02+03:00

В ТРК "Монпасье" загорелась труба вытяжки в одном из кафе. Фото: vk.com/spb_today

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Сильное задымление произошло утром в торговом комплексе «Монпасье», что на углу Шуваловского проспекта и Планерной улицы в Приморском районе Петербурга. Около 10 часов утра 25 декабря сюда с воем примчались пожарные машины. Впрочем, все оказалось не так страшно.

- На первом этаже четырехэтажного здания в вентиляции кафе «Хорошее место» произошло возгорание на площади 1 м.кв., проверка вышележащих этажей, проветривание, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

В итоге с возгоранием и задымлением пожарные справились за несколько минут. Людей, которых перед этим выводили из ТРК, вернули назад. Учитывая ранний час, практически все они были сотрудниками торгового центра. Пострадавших при ЧП нет.

А местные жители, глядя снаружи на густой дым из трубы не преминули пошутить про то, что нового Папу Римского, похоже, еще не выбрали.

ИСТОЧНИК KP.RU