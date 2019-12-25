Дед Мороз сел за руль городского автобуса в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-25T11:18:22+03:00

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В преддверии Нового года за рулем одного из автобусов, курсирующих в центре Петербурга, можно увидеть самого Деда Мороза. Зимний Волшебник ездит по маршруту № 24 от Хасанской улицы через Невский проспект, Дворцовую площадь и заканчивает движение у станции метро «Василеостровская». В первое путешествие в Новый год петербуржцы вместе с Дедушкой могут отправиться уже в среду, 25 декабря.

- «Форму» новогоднего волшебника примерил водитель маршрута № 24. Он будет создавать праздничное настроение в период с 25 по 27, а также 30 и 31 декабря в рамках акции «Везет в Новый год», - сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Также петербуржцам предлагается принять участие в конкурсе. Для этого нужно сфотографировать автобус с Дедом Морозом и разместить снимок в группе предприятия. Среди снимков, собравших больше симпатий пользователей, руководство компании выберет лучшее и подарит его автору билет «Подорожник» с денежным ресурсом в 2020 рублей и сувениры. Итоги конкурса подведут 13 января.

Дед Мороз на автобусе отвезет петербуржцев в Новый год .СПб ГУП "ПАССАЖИРАВТОТРАНС" поздравляет с Новым Годом!

ИСТОЧНИК KP.RU