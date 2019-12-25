В массовом ДТП из четырех машин в Ленобласти погиб человек

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-25T11:37:09+03:00

На трассе "Скандинавия" в Ленобласти произошла массовая авария с участием четырех автомобилей, погиб человек / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Жесткое ДТП произошло на автодороге А-181 «Скандинавия». Около 9:30 часов утра в среду, 25 декабря, на 110-м километре трассы столкнулись сразу четыре автомобиля. От удара машины разлетелись в разные стороны, одну из них выкинуло в кювет. На место прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД.

- В связи с тем, что поврежденные автомобили частично заняли проезжую часть, движение транспорта на 110-м километре дороги в Выборгском районе Ленобласти организовано в реверсивном режиме. Затора на участке нет, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Причины аварии на данный момент устанавливают сотрудники дорожной инспекции. Отмечается, что из-за дождя покрытие трассы мокрое.

Известно, что один участник аварии погиб на месте от полученных травм. О состоянии остальных водителей и пассажиров, на данный момент подробностей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU