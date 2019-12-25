В массовом ДТП из четырех машин в Ленобласти погиб человек
Жесткое ДТП произошло на автодороге А-181 «Скандинавия». Около 9:30 часов утра в среду, 25 декабря, на 110-м километре трассы столкнулись сразу четыре автомобиля. От удара машины разлетелись в разные стороны, одну из них выкинуло в кювет. На место прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД.
- В связи с тем, что поврежденные автомобили частично заняли проезжую часть, движение транспорта на 110-м километре дороги в Выборгском районе Ленобласти организовано в реверсивном режиме. Затора на участке нет, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Причины аварии на данный момент устанавливают сотрудники дорожной инспекции. Отмечается, что из-за дождя покрытие трассы мокрое.
Известно, что один участник аварии погиб на месте от полученных травм. О состоянии остальных водителей и пассажиров, на данный момент подробностей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU