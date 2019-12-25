Студентка колледжа поссорилась со своим парнем и оказалась в больнице

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-25T11:51:59+03:00

Студентка колледжа после ссоры с парнем оказалась в больнице. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Полиция Выборгского района разбирается в перипетиях юношеских отношений, из-за который 16-летняя девушка оказалась в больнице. Сигнал о том, что к ним с отравлением попала несовершеннолетняя пациентка, стражам порядка направили врачи больницы.

- 23 декабря 2019 года в 21.01 из комнаты общежития по проспекту Энгельса с острым пероральным отравлением, в тяжелом состоянии госпитализирована девушка 2003 года рождения, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Прибывшим полицейским врачи рассказали, что уже промыли девушке желудок и извлекли из него несколько десятков таблеток.

По предварительной информации, перед тем, как оказаться на больничной койке, пострадавшая поссорилась со своим молодым человеком. Сейчас парня опрашивают полицейские. Соседка студентки по общежитию уже дала показания.

Про потерпевшую девушку известно, что ей 16 лет, она приезжая и первокурсница Политехнического колледжа им. Петра Великого. Родных ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU