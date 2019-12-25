Спасенную на Невском проспекте краснокнижную сову выпустят на волю

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-25T12:00:34+03:00

Ушастую сову, спасенную на Невском проспекте, выпустят на волю в апреле / Фото: Комитет по природопользованию

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Ушастую сову, которую 18 декабря спасли от фотографов на Невском проспекте Петербурга, выпустят на волю. Когда пернатую, занесенную в Красную книгу, изъяли у ее владельцев, она была истощена. Во вторник, 24 декабря, стали известны результаты обследования птицы ветеринарами госпиталя «Зеленый попугай».

- У конфискованной совы оказались небольшие проблемы с почками, частично утрачено оперение. Ей оказали первую ветеринарную помощь, в настоящее время почки функционируют, общее состояние птицы удовлетворительное, - сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Планируется, что домой в лес сова полетит в апреле 2020 года, после того, как пройдет длительную реабилитацию. Напомним, что на неустановленных лиц, которые содержали животное, вид которого находится под угрозой исчезновения, завели административное дело. Сейчас личность их устанавливается.

Также из госпиталя птиц планируют выпустить еще несколько ранее изъятых пернатых: серых неясытей после новогодних праздников, пустельгу, четырех ушастых сов и осоеда в апреле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU