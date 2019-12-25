2019-12-25T12:25:48+03:00
Общество

6 тонн швейцарского сыра с двойной датой годности не пустили в Петербург

Груз остановили инспекторы Россельхознадзора
Петр КИБЕР
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6 тонн швейцарского сыра не доехали до Петербурга.6 тонн швейцарского сыра не доехали до Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Больше шести тонн настоящего швейцарского сыра не доехали до Санкт-Петербурга. Деликатес, направлявшийся в адрес одной из фирм города на Неве, задержали сотрудники Россельхознадзора. Инспекторам показались сомнительными документы на груз.

- В ходе ветеринарного контроля груза инспекторы обнаружили на части голов сыра двойные этикетки, при этом на верхних этикетках информация о дате изготовления и сроках годности была увеличена, - сообщает пресс-служба ведомства.

Также в ветеринарном сертификате на партию сыра не были указаны номера клейм. Все это стало основанием для оформления административного протокола на владельца товара. Сам сыр пока задержан до получения разъяснительных документов от швейцарской ветеринарной службы.

Там должны объяснить все несостыковки в сопроводительной документации и то, почему этикетки с датой производства были переклеены. Впрочем, последнее могли сделать и не в кантоне (регионе) Во, где произведен сыр, а немного позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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