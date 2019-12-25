Полиция просит петербуржцев помочь в розыске мужчины, стрелявшего в пассажира автобуса
Полиция Петербурга в среду, 25 декабря, обратилась к жителям города с просьбой помочь разыскать мужчину, напавшего на молодого человека в автобусе. Инцидент произошел из-за того, что парень не смог оплатить проезд, однако агрессивного пассажира это не устроило и он устроил стрельбу.
- 22 декабря 2019 года в полицию поступило несколько обращений от граждан об огнестрельном ранении на автобусной остановке у дома 19 по улице Вавиловых, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
Конфликт возник из-за того, что молодой человек не смог оплатить проезд. Он сообщил об этом кондуктору автобуса и тот был не против. Однако один из пассажиров стал возмущаться, выволок парня из транспорта и выстрелил ему в шею из травматического пистолета.
Раненным оказался санитар одной из больниц. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
МВД просит граждан, обладающих информацией о личности и местонахождении мужчины на фото, обращаться в полицию Калининского района Санкт-Петербурга по телефонам: 540 -02-02, 573-06-60.
ИСТОЧНИК KP.RU