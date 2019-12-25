2019-12-25T12:38:55+03:00
Происшествия

Полиция просит петербуржцев помочь в розыске мужчины, стрелявшего в пассажира автобуса

Конфликт возник из-за неоплаченного проезда в транспорте
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция просит содействия петербуржцев в поиске мужчины, открывшего стрельбу на остановке в Калининском районе / Фото: ГУ МВД по ПетербургуПолиция просит содействия петербуржцев в поиске мужчины, открывшего стрельбу на остановке в Калининском районе / Фото: ГУ МВД по ПетербургуФото: СОЦСЕТИ
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Полиция Петербурга в среду, 25 декабря, обратилась к жителям города с просьбой помочь разыскать мужчину, напавшего на молодого человека в автобусе. Инцидент произошел из-за того, что парень не смог оплатить проезд, однако агрессивного пассажира это не устроило и он устроил стрельбу.

- 22 декабря 2019 года в полицию поступило несколько обращений от граждан об огнестрельном ранении на автобусной остановке у дома 19 по улице Вавиловых, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Конфликт возник из-за того, что молодой человек не смог оплатить проезд. Он сообщил об этом кондуктору автобуса и тот был не против. Однако один из пассажиров стал возмущаться, выволок парня из транспорта и выстрелил ему в шею из травматического пистолета.

Раненным оказался санитар одной из больниц. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

МВД просит граждан, обладающих информацией о личности и местонахождении мужчины на фото, обращаться в полицию Калининского района Санкт-Петербурга по телефонам: 540 -02-02, 573-06-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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