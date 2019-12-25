2019-12-25T12:49:01+03:00
Происшествия

Житель Приморского района спалил чужую иномарку с помощью матраца

«Киа Сид» сгорел во дворе дома 54 по Камышовой улице
Петр КИБЕР
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Полиция ищет поджигателя, спалившего машину петербуржца при помощи матраца.Полиция ищет поджигателя, спалившего машину петербуржца при помощи матраца.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Приморского района разыскивает злоумышленника, который спалил иномарку местного жителя при помощи матраца. Инцидент произошел ночью 25 декабря на Камышовой улице. За помощью к стражам порядка обратился владелец пострадавшего автомобиля. Те отправились смотреть видео с камер наблюдения.

- В ходе просмотра видео было установлено, что 25 декабря 2019 года около 02:34 неизвестный совершил поджог указанного автомобиля при помощи матраца, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Увы, но подробностей происшествия в Главке не сообщают, поэтому узнать как именно хитроумный поджигатель использовал спальные принадлежности, пока не получилось.

Известно лишь то, что мужчину активно ищет полиция.

Напомним, что утром 24 декабря в Петроградском районе двое неизвестных намеренно сожгли «Мерседес», принадлежащий пенсионерке. Поймать злоумышленников пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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