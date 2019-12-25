Злой снеговик появился на Малой Садовой в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-25T13:05:50+03:00

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Необычайно теплая зима в Петербурге далеко не всем по нраву. Жители города лишены всех сезонных развлечений. Вместо лыж, катания с горок, на коньках и игр в снежки, у петербуржцев лишь дожди и лужи. Но в среду, 25 декабря, на Малой Садовой улице все же появился снеговик. Правда черный и очень злой.

- Из чего сделан снеговик по фото сказать сложно, но выражение его «лица» весьма недовольное. Наверное, он, как и большинство жителей Северной столицы, недоволен отсутствием снега, - предположили петербуржцы.

Зимний персонаж крайне зол, что в городе нет снегаФото: СОЦСЕТИ

Сменил ли когда-нибудь «черновик» гнев на милость, не известно. В ближайшие дни синоптики похолодания и снега не обещают. Новый год горожанам придется встречать, видимо, без него.

Некоторые петербуржцы выходят из положения и «лепят» версии снеговиков из овощей. Так, например, на проспекте Авиаконструкторов появился «капустовик». Однако у него вид намного веселее.

ИСТОЧНИК KP.RU