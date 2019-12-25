2019-12-25T14:54:00+03:00
Происшествия

В Ивангороде взломали почту и украли из сейфа почти 100 тысяч

«Медвежатника» ищут полицейские
Петр КИБЕР
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С ивангородской почты украли почти 100 тысяч рублей.С ивангородской почты украли почти 100 тысяч рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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При словах «взломали почту», современный человек тут же представляет хакера, влезшего в его электронный почтовый ящик. Но иногда взлом бывает обычный - ломом. И почта самая настоящая, каменная. В самое простое отделение в Ивангороде решил пробраться злоумышленник, чтобы поживиться ценностями. И это ему удалось.

- Утром 24 декабря в полицию Кингисеппского района обратилась гражданка 1980 года рождения, работающая замначальника отделения связи в Ивангороде. Она сообщила, что ночью неизвестный, проник в помещение почты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам женщины, преступник нашел на первом этаже здания сейф и успешно его вскрыл, отжав дверцу фомкой. Добычей «медвежатника», как на сленге называют взломщиков сейфов, стали 99 800 рублей.

Пополнив свой карман приличной суммой, злодей беспрепятственно скрылся. Сейчас его ищут полицейские. Если найдут, то по статье «Кража» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Официальный комментарий пресс-службы Почты России:

УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказывает полное содействие правоохранительным органам в целях скорейшего установления обстоятельств проникновения в отделение почтовой связи в Ивангороде и задержания злоумышленников. Отметим, что никто из сотрудников почты не пострадал.

Также напоминаем, что происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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