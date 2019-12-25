2019-12-25T13:47:34+03:00
Происшествия

В Комарово BMW разлетелся о дерево: погибли водитель и пассажир

Смертельная авария произошла утром 25 декабря на Приморском шоссе [видео]
Петр КИБЕР
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На Приморском шоссе два человека разбились в BMW. Фото: Кадр с видео / ГИБДД по СПб и ЛОНа Приморском шоссе два человека разбились в BMW. Фото: Кадр с видео / ГИБДД по СПб и ЛО
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Жесткая и смертельная авария произошла утром 25 декабря в Курортном районе Санкт-Петербурга. Около10:30 на 12-м километре Приморского шоссе в районе поселка Комарово темный BMW вылетел с трассы и на полной скорости врезался в дерево. Машину разнесло просто в щепки.

- В результате аварии на месте погибли водитель, мужчина 1977 года рождения и его пассажир - также мужчина, на вид около 30 лет, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Картину аварии поможет уточнить видео с камер наблюдения, которое оказалось в распоряжении полиции. На записи видно, что у движущегося на скорости BMW задние колеса попадают в колею с водой, из-за чего ось срывает и машину выбрасывает боком с дороги прямо на растущие вдоль деревья.

Точные причины трагедии установят дознаватели дорожной полиции.

Момент смертельного ДТП в Комарово.Видео: ГИБДД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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