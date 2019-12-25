В Комарово BMW разлетелся о дерево: погибли водитель и пассажир
Жесткая и смертельная авария произошла утром 25 декабря в Курортном районе Санкт-Петербурга. Около10:30 на 12-м километре Приморского шоссе в районе поселка Комарово темный BMW вылетел с трассы и на полной скорости врезался в дерево. Машину разнесло просто в щепки.
- В результате аварии на месте погибли водитель, мужчина 1977 года рождения и его пассажир - также мужчина, на вид около 30 лет, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Картину аварии поможет уточнить видео с камер наблюдения, которое оказалось в распоряжении полиции. На записи видно, что у движущегося на скорости BMW задние колеса попадают в колею с водой, из-за чего ось срывает и машину выбрасывает боком с дороги прямо на растущие вдоль деревья.
Точные причины трагедии установят дознаватели дорожной полиции.
Момент смертельного ДТП в Комарово.Видео: ГИБДД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU