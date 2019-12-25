12 незаконных елочных базаров закрыли за два дня в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-25T14:01:04+03:00

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Накануне Нового года в Петербурге открылись елочные базары, на которых горожане могут приобрести лесную красавицу для украшения дома. Все они согласованы с городом. Одна появились и те, кто пытается заработать на празднике и продают деревья без официального на то разрешения. За два дня в Северной столице закрыли уже 12 таких незаконных торговых точек.

- В связи с тем, что действие елочных базаров имеет сезонный характер и предполагает скорую коммерческую выгоду, многие предприниматели предпочитают работать вне рамок действующего законодательства, тем самым нарушая ведение честного бизнеса, нанося урон экологии. Поэтому сотрудники комитета по контролю за имуществом в ежедневном режиме проводят рейды, - сообщили в ведомстве.

В итоге инспекторы прикрыли пять незаконных точек в Приморском районе: два на улице Оптиков, на Богатырском проспекте, Мебельной и Туристской. Также они очистили от несогласованных торгашей два несанкционированных базара на Гражданском проспекте, на Серебристом Бульваре, Испытателей, Авиаконструкторов, проспекте Королева и Науки.

В отношении недобросовестных предпринимателей комитетом ведется работа по привлечению к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU