12 незаконных елочных базаров закрыли за два дня в Петербурге
Накануне Нового года в Петербурге открылись елочные базары, на которых горожане могут приобрести лесную красавицу для украшения дома. Все они согласованы с городом. Одна появились и те, кто пытается заработать на празднике и продают деревья без официального на то разрешения. За два дня в Северной столице закрыли уже 12 таких незаконных торговых точек.
- В связи с тем, что действие елочных базаров имеет сезонный характер и предполагает скорую коммерческую выгоду, многие предприниматели предпочитают работать вне рамок действующего законодательства, тем самым нарушая ведение честного бизнеса, нанося урон экологии. Поэтому сотрудники комитета по контролю за имуществом в ежедневном режиме проводят рейды, - сообщили в ведомстве.
В итоге инспекторы прикрыли пять незаконных точек в Приморском районе: два на улице Оптиков, на Богатырском проспекте, Мебельной и Туристской. Также они очистили от несогласованных торгашей два несанкционированных базара на Гражданском проспекте, на Серебристом Бульваре, Испытателей, Авиаконструкторов, проспекте Королева и Науки.
В отношении недобросовестных предпринимателей комитетом ведется работа по привлечению к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU