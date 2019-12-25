2019-12-25T14:16:41+03:00
Происшествия

Причиной смертельной аварии у метро «Беговая» стал выезд на красный свет

Виновником может оказаться уроженец Липецка, сидевший за рулем «Пежо»
Петр КИБЕР
Поделиться:
В "Солярисе" пострадали водитель и трое пассажиров. Еще один пассажир погиб. Фото: vk.com/dorinspbВ "Солярисе" пострадали водитель и трое пассажиров. Еще один пассажир погиб. Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Полицейские Приморского района расследуют обстоятельства страшной аварии, которая произошла утром 24 декабря у метро «Беговая». Около 8:00 на перекрестке Улиц Туристская и Савушкина Столкнулись «Пежо 207» и «Хендай Солярис». Последний от удара отлетел в подъезжавшую к остановке маршрутку. Жертвой ДТП стал один из пассажиров «Соляриса».

- Водитель «Пежо 207», двигаясь по ул. Туристской от Приморского пр. в сторону ул. Школьная, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двигавшимся по ул. Савушкина в направлении Приморского ш. Хендай Солярис, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По сведениям полиции, в этот момент на светофоре горела зеленая стрелка, разрешающая «Пежо» поворот направо. Почему водитель поехал прямо - выясняют дознаватели.

Известно, что за рулем машины был неработающий житель Липецкой области 1990 года рождения. Он не пострадал. А вот «Хендай» был полон народа. За рулем машины сидел 37-летний уроженец Таджикистана. Его пассажирами ехали рабочие, граждане РФ. Сам водитель и мужчины 28, 24 и 24 лет получили серьезные травмы, а пятый, 29-летний пассажир погиб на месте.

Точные обстоятельства и виновников аварии установит следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Русский музей оштрафовали на 100 тысяч за протечки в фондохранилище
Плата за вывоз мусора в 2020 году в Ленобласти уменьшится на 12 процентов
Собаку со сломанной лапой пытаются спасти около Орловского карьера в Петербурге
Петербурженку оштрафовали за оскорбление соседа по коммуналке
Месячный проездной на один наземный транспорт будет стоить 1615 рублей
Подвалы Петербурга начнут ремонтировать в 2020 году после чердаков
Причиной смертельной аварии у метро «Беговая» стал выезд на красный свет
12 незаконных елочных базаров закрыли за два дня в Петербурге
В Комарово BMW разлетелся о дерево: погибли водитель и пассажир
Девять школьников отравились конфетами, которые принес их одноклассник в Ленобласти
В Ивангороде взломали почту и украли из сейфа почти 100 тысяч
Злой снеговик появился на Малой Садовой в Петербурге
Житель Приморского района спалил чужую иномарку с помощью матраца
Полиция просит петербуржцев помочь в розыске мужчины, стрелявшего в пассажира автобуса
6 тонн швейцарского сыра с двойной датой годности не пустили в Петербург
Спасенную на Невском проспекте краснокнижную сову выпустят на волю
Студентка колледжа поссорилась со своим парнем и оказалась в больнице
В массовом ДТП из четырех машин в Ленобласти погиб человек
На Дыбенко у одной пенсионерки из квартиры украли полмиллиона, а на Петроградке у другой спалили джип «Мерседес»
Дед Мороз сел за руль городского автобуса в Петербурге
В ТРК «Монпасье» на Планерной улице утром загорелось кафе
За погибшего в ДТП пассажира лихач сядет почти на три года
На новогодние праздники в Пулково появились дополнительные рейсы
Петербуржец вышел покурить в парадную и вернулся с ножевым ранением
Во Всеволожске для строительства путепровода начали строить временную дорогу
Погода в декабре 2019 года в Петербурге на 10 градусов теплее обычного