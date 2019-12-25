Причиной смертельной аварии у метро «Беговая» стал выезд на красный свет

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-25T14:16:41+03:00

В "Солярисе" пострадали водитель и трое пассажиров. Еще один пассажир погиб. Фото: vk.com/dorinspb

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Полицейские Приморского района расследуют обстоятельства страшной аварии, которая произошла утром 24 декабря у метро «Беговая». Около 8:00 на перекрестке Улиц Туристская и Савушкина Столкнулись «Пежо 207» и «Хендай Солярис». Последний от удара отлетел в подъезжавшую к остановке маршрутку. Жертвой ДТП стал один из пассажиров «Соляриса».

- Водитель «Пежо 207», двигаясь по ул. Туристской от Приморского пр. в сторону ул. Школьная, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с двигавшимся по ул. Савушкина в направлении Приморского ш. Хендай Солярис, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По сведениям полиции, в этот момент на светофоре горела зеленая стрелка, разрешающая «Пежо» поворот направо. Почему водитель поехал прямо - выясняют дознаватели.

Известно, что за рулем машины был неработающий житель Липецкой области 1990 года рождения. Он не пострадал. А вот «Хендай» был полон народа. За рулем машины сидел 37-летний уроженец Таджикистана. Его пассажирами ехали рабочие, граждане РФ. Сам водитель и мужчины 28, 24 и 24 лет получили серьезные травмы, а пятый, 29-летний пассажир погиб на месте.

Точные обстоятельства и виновников аварии установит следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU