2019-12-25T14:25:16+03:00
Общество

Подвалы Петербурга начнут ремонтировать в 2020 году после чердаков

Привести в порядок подземные этажи зданий планируется за три года
Лилия КОЗЛОВА
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В 2020 году город завершит программу ремонта чердаков, на очереди – подвалыВ 2020 году город завершит программу ремонта чердаков, на очереди – подвалыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Петербурге проводятся капитальные ремонты многих зданий, в том числе, приводятся в порядок все чердаки жилых домов города. Сейчас на крышах, для борьбы с наледью в зимнее время года, устанавливают новую систему под названием «холодный чердак». Эта технология должна предотвратить образование сосулек. Как стало известно в среду, 25 декабря, после этого город примется за подвалы.

- В следующем году планируется завершить программу «Холодный чердак» и приступить к ремонту подвалов. Нам необходимо за три года привести подвалы в порядок, - рассказал губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что при ремонте домов необходимо обустраивать ливневую систему, чтобы в морозы у входа в парадные не было наледи.

Также Беглов проверил как выполнен капитальный ремонт жилого дома на Посадской, 22 в Кронштадте. Отремонтированы кровля и фасад, заменены входные двери и окна на лестничных клетках. Проведен ремонт всех инженерных сетей и выполнена теплоизоляция системы теплоснабжения. Установлен узел учета, который позволяет регулировать подачу тепла в соответствии с погодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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