Месячный проездной на один наземный транспорт будет стоить 1615 рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-25T14:50:38+03:00

За абонемент на трамвай, автобус или троллейбус придется отдать 60 рублей больше, чем годом ранее

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Комитет по тарифам Санкт-Петербурга опубликовал окончательные документы, регламентирующие стоимость проезда в общественном городском и пригородном транспорте. Главной новостью стали подорожавшие на 60 рублей месячные билеты на автобус, троллейбус или трамвай.

- Месячный проездной на один наземный вид транспорта будет стоить 1615 рублей (ранее - 1555 руб. - прим.ред.). Два любых вида будут стоить 1915 рублей (было 1840). Комбинированный, на автобус, троллейбус и трамвай обойдется в 2035 рублей (1995 руб. ранее), - сообщается на сайте комитета.

При этом одна поездка с 1-й по 10-ю в наземном транспорте будет стоить 33 рубля. С 11-й по 20-ю - 32, с 21-й по 30-ю - 31. С 31-й по 40-ю - 30 рублей и с 41-й поездки проезд обойдется в 29 рублей. Ниже цена же не опустится.

Напомним, что ранее Смольный установил стоимость проезда в метро по «Подорожнику» от 37 рублей, но позднее поднял ее до 38. Цена единого месячного проездного на все виды транспорта поднялась с 2900 рублей до 3015 рублей.

Разовый билет на наземные виды будет стоить 50, а жетон метро - 55 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU