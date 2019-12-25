2019-12-25T14:55:07+03:00
Общество

Петербурженку оштрафовали за оскорбление соседа по коммуналке

Женщина заплатит за унижение мужчины и его супруги
Лилия КОЗЛОВА
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За унижение соседей по коммуналке петербурженка заплатит штрафЗа унижение соседей по коммуналке петербурженка заплатит штрафФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница Петербурга на себе ощутила известную поговорку: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». Да еще и штраф заплатишь. Суд Северной столицы в среду, 25 декабря, назначил денежное наказание женщине, которая оскорбила соседа по коммунальной квартире и его жену.

- В октябре 2019 года на кухне коммунальной квартиры в одном из домов по Конторской улице местная жительница вступила в перепалку с соседом. Женщина позволила себе в нелицеприятных выражениях оскорбить мужчину и его супругу, - сообщили в прокуратуре Красногвардейского района.

Однако мужчина не стал прощать хамское поведение соседки, а обратился в прокуратуру, заявив, что женщина своими словами унизила их честь и достоинство в неприличной форме. При конфликте на кухне присутствовали свидетели, которые подтвердили слова заявителя.

Прокуратура провела проверку и по ее результатам возбудила в отношении несдержанной соседки административное дело. На основании этого суд назначил штраф. Теперь женщина будет думать перед тем, как говорить кому-то нелицеприятные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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