Русский музей оштрафовали на 100 тысяч за протечки в фондохранилище

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-25T15:47:34+03:00

Русский музей оштрафовали на 100 тысяч за протечки в крыше. Фото: Александр ГЛУЗ

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Штраф в 100 тысяч рублей получила дирекция Русского музея. Такое решение вынес Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Причиной наказания стало ненадлежащее состояние фондохранилищ во Дворце Великого князя Михаила Павловича.

- Судом установлено, что юридическое лицо ФГБУК «Государственный Русский музей» совершило нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, - сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

В вину музейщикам было поставлено ненадлежащее техническоесостоянии помещений «Фонд рисунка» № 27, протечки потолков и стен в «Фонде живописи XX в.», частичном разрушении штукатурки и краски на стенах «Фонда хранения рам» № 20 в главном корпусе на Инженерной улице.

При этом адвокаты музея просили прекратить дело, так кровле здания необходим ремонт, но деньги на него Министерство культуры пока не выделило. Работы только запланированы на 2020-й год, но суд эти доводы не принял.

Напомним, что в феврале 2019 года из-за протечек В Русском музее пострадали две картины: «Портрет Александра Второго» кисти Рейхерта (1862 год) и четырехчастная икона «Чудеса Богородицы Тихвинской» XVII века.

ИСТОЧНИК KP.RU