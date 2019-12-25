Новые животные поселились в Ленинградском зоопарке под Новый год

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-25T16:27:19+03:00

Постояльцы уже обосновались в Петербурге и завели друзей

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Накануне Нового года в Ленинградском зоопарке Петербурга появились новые животные. Как стало известно в среду, 25 декабря, постояльцы прибыли из зверинца Московской области. Среди них валлийские овцы, венценосные голуби, черный гриф, северный олень и альпака.

- Гордый самец черного грифа уже неплохо обосновался в зоопарке и даже выбрал себе любимое место в вольере на самом верху домика, с которого ему виден весь зверинец, - пишет «Мойка78».

Новых венценосных голубей поселили в вольере павильона «Приматов», а валлийских овец и баранов посетители Ленинградского зоопарка могут увидеть рядом с козлиной горкой. Летом они переедут на контактную площадку «Детского зоопарка».

Статные северные олени по имени Тайга и Таймыр присоединились к своим собратьям на оленьем кругу. А в верблюжатник отправился черно-белый самец альпака, где уже нашел себе друга – альпака Бублика.

ИСТОЧНИК KP.RU