2019-12-25T16:28:32+03:00
Общество

ЦИК России: Избирательная система Санкт-Петербурга нуждается в капитальном переустройстве

Элла Памфилова призвала наказать организаторов нарушений на прошедших осенью муниципальных выборах
Петр КИБЕР
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Работу петербургского избиркома признали неудовлетворительной.Работу петербургского избиркома признали неудовлетворительной.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Минувшие осенью муниципальные выборы в Санкт-Петербурге стали одними из самых скандальных по всей России. Ни одному городу Центризбирком не уделял столько внимания, сколько Северной столице. Глава ЦИК Элла Памфилова жаловалась даже с президенту России , но и это не помогло пресечь нарушения. А избирком Петербурга не раз заслуживал резких слов. И на заседании ЦИК 25 декабря это произошло вновь.

- ЦИК России признала меры, предпринятые Санкт-Петербургским избиркомом, неудовлетворительными, и поручила повторно проанализировать работу нижестоящих комиссий. Результаты представить до 1 марта, - говорится в решении Центризбиркома.

Еще более жесткой была реакция главы ЦИК Эллы Памфиловой: «Мы направили 69 обращений в правоохранительные органы Санкт-Петербурга, и если бы они действовали более оперативно и жестко, ситуация была бы менее драматичной».

По ее словам, необходимо наказать нарушителей, которые часто избегают ответственности. Вопрос об этом был поставлен на встрече с Владимиром Путиным и он уже дал поручение Генпрокуратуре.

- Избирательная система Санкт-Петербурга нуждается в капитальном переустройстве, - подытожил ситуацию замглавы ЦИК Николай Булаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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