Следователи выясняют причины жесткой посадки вертолета в Ненецком автономном округе

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-25T16:51:05+03:00

Следователи устанавливают причины жесткой посадки вертолета в Ненецком автономном округе / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по красноярскому краю.

Пассажиров борта доставляют в город Усинск в Республику Коми

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Следственный комитет отдела на транспорте Северо-Западного управления Архангельска проводят доследственную проверку и выясняют причины и обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ненецком автономном округе. Инцидент произошел днем в среду, 25 декабря. Борт компании «Красавиа» отправлялся из поселка Байкит на нефтяное месторождение, однако в полете попал в снежный вихрь.

- Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на территории Ненецкого автономного округа в 1,5 километрах от буровой Северная Хаяха, - сообщили в комитете.

Борт направлялся по маршруту Печора – Буровые – Усунск с 23 людьми, четверо из которых члены экипажа. Отмечается, что пострадавших нет. Пассажиров доставляют другим вертолетом в город Усинск в Республику Коми.

После жесткой посадки, на место выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU