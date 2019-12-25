Следователи выясняют причины жесткой посадки вертолета в Ненецком автономном округе
Следственный комитет отдела на транспорте Северо-Западного управления Архангельска проводят доследственную проверку и выясняют причины и обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ненецком автономном округе. Инцидент произошел днем в среду, 25 декабря. Борт компании «Красавиа» отправлялся из поселка Байкит на нефтяное месторождение, однако в полете попал в снежный вихрь.
- Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на территории Ненецкого автономного округа в 1,5 километрах от буровой Северная Хаяха, - сообщили в комитете.
Борт направлялся по маршруту Печора – Буровые – Усунск с 23 людьми, четверо из которых члены экипажа. Отмечается, что пострадавших нет. Пассажиров доставляют другим вертолетом в город Усинск в Республику Коми.
После жесткой посадки, на место выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU