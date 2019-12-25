2019-12-25T17:14:52+03:00
Общество

Вековой тополь на Петроградской стороне срубили из-за гнили

О распиленном дереве очень печалились местные жители
Петр КИБЕР
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Вековой тополь на Петроградской стороне пришлось спилить. Он был гнилым. Фото: Комитет по благоустройству СПбВековой тополь на Петроградской стороне пришлось спилить. Он был гнилым. Фото: Комитет по благоустройству СПб
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Срубленный на Каменноостровском проспекте, 66 вековой тополь, не на шутку взволновал жителей Петроградского района. Как и все петербуржцы, они трепетно относятся к зелени, которой в городе не так уж много. Впрочем, объяснение произошедшему нашлось довольно быстро.

- Дерево было гнилым и росло в непосредственной близости от остановки транспорта. Это представляло угрозу для жителей, - сообщили «Невским новостям» в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Сейчас тополь, стоявший в сквере на углу Каменноостровского проспекта и Песочной набережной, распилен на куски и будет вывезен на утилизацию. Но без зелени жители Петроградской стороны не останутся.

Весной 2020 года в сквере проведут так называемое компенсационное озеленение. С приходом тепла здесь посадят три крупных клена и 300 кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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